نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندى بسيوني تخطف الأنظار أمام برج إيفل: "واِبتدي المشوار من باريس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خطفت الفنانة ندى بسيوني الأنظار بإطلالة أنيقة ومميزة خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، حيث شاركت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها من أمام برج إيفل، أيقونة الجمال والرومانسية، وعلّقت عليها قائلة: "واِبتدي المشوار من باريس"، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين محبيها ومتابعيها.

وظهرت بسيوني في الصورة مرتدية قميصًا أسود أنيقًا وبنطال جينز كلاسيكي، كما أضافت لمستها الخاصة بحمل كاميرا احترافية، في إشارة ربما إلى شغفها بالفن والسفر والتوثيق. واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل مع لمسات ماكياج ناعمة أبرزت ملامحها، لتُظهر مزيجًا من البساطة والرقي في آن واحد.

الإطلالة نالت إعجاب الجمهور، وانهالت التعليقات التي أثنت على جمال الفنانة وحيويتها، مؤكدين أن ندى ما زالت تحتفظ بجاذبيتها ورشاقتها التي اعتادها جمهورها منذ بداياتها الفنية. واعتبر البعض أن تعليقها "ابتدي المشوار من باريس" قد يحمل في طياته رسالة عن بداية مرحلة جديدة سواء على الصعيد الفني أو الشخصي.

يُذكر أن ندى بسيوني تُعد من أبرز نجمات الشاشة المصرية، وقدمت خلال مسيرتها العديد من الأعمال الناجحة في السينما والمسرح والتلفزيون، وارتبط اسمها بالأدوار الرومانسية والاجتماعية التي لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور.

رحلة بسيوني إلى باريس أثارت فضول جمهورها حول طبيعة الزيارة، ما إذا كانت سياحية فقط أم مرتبطة بمشاريع فنية جديدة يتم التحضير لها من قلب عاصمة النور. وحتى الآن، لم تكشف الفنانة أي تفاصيل إضافية، مكتفية بمشاركة لحظات من رحلتها التي بدت وكأنها بداية لشيء جديد.