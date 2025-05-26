تعرف على تفاصيل شخصية محمد أنور بفيلم المملكة

أحمد جودة - القاهرة - محمد أنور بين "المملكة" و"بيج رامي".. نشاط سينمائي مكثف وتألق مستمر



يعيش الفنان محمد أنور حالة من النشاط الفني المكثف، إذ يواصل حاليًا تصوير عدد من الأعمال السينمائية التي تجمع بين الكوميديا والأكشن.

فمن جهة، يشارك أنور في فيلم "المملكة" إلى جانب النجم مصطفى شعبان، حيث يجسد شخصية الصديق المقرب للبطل في إطار من الأكشن الكوميدي الفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

وفي الوقت نفسه، يواصل أنور تصوير مشاهده في فيلم "بيج رامي" بطولة رامز جلال، وتأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج محمود كريم. ويضم العمل نخبة من النجوم، منهم محمد عبد الرحمن، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وكان أنور قد شارك مؤخرًا في بطولة فيلم "جوازة توكسيك" الذي حقق نجاحًا ملحوظًا عند عرضه في دور العرض السينمائي. الفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وشارك فيه عدد من النجوم، أبرزهم بيومي فؤاد، ليلى علوي، ملك قورة، تامر هجرس، والراقصة جوهرة.

أنور يواصل حصد النجاحات والتنوع في اختياراته الفنية، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز نجوم جيله في الكوميديا.

