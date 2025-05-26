نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ابن النادي" يجمع أحمد فهمي وطارق الجنايني في عمل اجتماعي كوميدي... والتصوير ينطلق قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ المنتج طارق الجنايني العد التنازلي لانطلاق تصوير مسلسله الجديد "ابن النادي"، من بطولة النجم أحمد فهمي، والذي ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، حيث من المقرر بدء التصوير مطلع الشهر المقبل.

وأكد الجنايني في تصريحات صحفية أن العمل يحمل في طياته العديد من المفاجآت التي سيتم الكشف عنها تباعًا خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد رسميًا مع الفنانين حاتم صلاح وأحمد عبد الحميد للمشاركة في البطولة.

ويواصل الجنايني نشاطه الإنتاجي المكثف، حيث قدم مؤخرًا أعمالًا لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، أبرزها فيلم "الحريفة" بجزأيه، واللذان حققا إيرادات مرتفعة في دور العرض، إلى جانب مسلسل "فقرة الساحر" من بطولة طه دسوقي وأسماء جلال، وتأليف إياد صالح، وإخراج تامر محسن.

أما أحمد فهمي، فيأتي هذا المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل "سفاح الجيزة"، الذي تصدّر الترند على منصة "شاهد"، وكان من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري. وعلى الصعيد السينمائي، انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "أحمد وأحمد"، الذي يشاركه بطولته النجم أحمد السقا، والمقرر عرضه خلال موسم الصيف الحالي في إطار من الكوميديا الاجتماعية.