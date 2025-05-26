"فيلم حلو قوي".. أحمد المالكي يشيد بـ "ري ستارت" لتامر حسني ويهنئ فريق العمل في العرض الخاص

القاهرة - محمد ابراهيم -

في أجواء احتفالية مبهجة وبحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، أقيم العرض الخاص لفيلم "ري ستارت" بطولة النجم تامر حسني، والذي شهد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور والنقاد على حد سواء. وكان من بين الحضور الشاعر الغنائي أحمد المالكي، الذي أعرب عن إعجابه الشديد بالفيلم، وحرص على تهنئة صنّاع العمل برسالة دعم حارة ومؤثرة.

وكتب المالكي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا قال فيه: "من العرض الخاص لفيلم ري ستارت وعايز أبارك لاخويا وحبيبي النجم تامر حسني وأستاذي أيمن بهجت قمر وكل فريق العمل على الفيلم الحلو قوي ده، وإن شاء الله نجاح كبير".

وأشاد المالكي بما قدمه تامر حسني من أداء تمثيلي مميز ومختلف، مشيرًا إلى أن الفيلم يحمل رسالة إنسانية وقيمة فنية تستحق التقدير، بالإضافة إلى جرعة من الترفيه والكوميديا التي تعكس تطور السينما المصرية واتجاهها نحو أعمال شبابية ذات طابع عصري.

كما لم يُخفِ المالكي احترامه الكبير للكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر، الذي كتب الفيلم، مشيرًا إلى أن العمل يحمل بصمته المميزة في المزج بين الكوميديا والدراما بسلاسة وذكاء.

الجدير بالذكر أن فيلم "ري ستارت" يُعد من أبرز الأعمال المنتظرة هذا العام، حيث يجمع بين عناصر التشويق، والفانتازيا، والكوميديا الاجتماعية، في تجربة جديدة يخوضها تامر حسني من حيث الفكرة والإخراج، وسط توقعات بأن يحصد الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا مع بدء عرضه في دور السينما.

وقد تفاعل الجمهور مع كلمات المالكي، وأثنوا على دعمه الدائم للفنانين وزملائه في الوسط الفني، مؤكدين أن مثل هذه الروح الإيجابية تعكس قيمة الفن الحقيقي والتعاون بين مبدعيه.

ويُعد أحمد المالكي من أبرز الشعراء الغنائيين في جيله، وقد تعاون سابقًا مع كبار النجوم، من بينهم تامر حسني نفسه، في عدد من الأغاني الناجحة التي حققت انتشارًا واسعًا على مستوى الوطن العربي.