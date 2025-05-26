نصير شمة يغني لبغداد ولوحاته تتحول لتصميمات عالمية

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجئ الموسيقار العالمي نصير شمة محبيه بتقديمه تجربة موسيقية جديدة عليه حيث قام بتلحين وغناء اغنية بعنوان بغداد موجهة للعاصمة العراقية وأكد نصير أنه قرر غنائها بنفسه لكن لو وجد مطرب يستطيع تقديم إحساسه بها سيجعله يغنيها بصوته عن طيب خاطر.

الأغنية كتبها دكتور حسن هنداوي وهو فيلسوف ومثقف عربي كبير وأمين مساعد بجامعة الدول العربية و وزعها زياد علاف، تم التسجيل في ابو ظبي ستديو e11 هندسة الصوت حسان الرملي.



على صعيد أخر يخوض نصير تحدي فني جديد

فبعد دخوله عالم الفن التشكيلي وتقديمه معرضين في الامارات والقاهرة قامت مصممة الأزياء العراقية العالمية نهاد السامرائي بتحويل أكثر من ٧٠ لوحة من لوحاته إلى تصميمات للازياء وستقدمها في مجموعة عروض ازياء عالمية تبدأ أولى خطواتها في أحد قصور جزيرة العالم وهي جزيرة بحرية في الإمارات العربية المتحدة ثم مدينة العلمين المصرية ثم في باريس وميلانو ولندن وباقي دول العالم.

وسط حضور لنخبة من كبار الشخصيات العالمية في مختلف المجالات.