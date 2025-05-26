مصطفى شكري يتوّج بجائزة أفضل أغنية في رمضان 2025 عن "علي الله"… ويواصل تصدّر المشهد الغنائي بتوقيع من "المداح"

القاهرة - محمد ابراهيم -



يواصل الفنان مصطفى شكري ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأصوات الغنائية على الساحة الفنية، بعدما حصد جائزة أفضل أغنية لمسلسل رمضاني عن تتر مسلسل "المداح 4"، الذي حمل عنوان "علي الله"، ضمن جوائز "إنرجي" لموسم رمضان 2025.

وشارك شكري جمهوره لحظة تكريمه عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، حيث عبّر عن امتنانه قائلاً:

"الحمد لله… تكريمي عن أفضل أغنية في رمضان 2025 – أغنية مسلسل المداح (علي الله). شكرًا لأخويا حمادة هلال اللي اختارني من أول يوم أكون في المسلسل وأكمل فيه، بشكره جدًا وبحبه جدًا، ويارب دايمًا نقدم اللي يعجبكم".

ووجّه شكري رسالة تقدير لفريق العمل الذي شاركه في صناعة الأغنية، مؤكدًا أن النجاح لم يكن ليتحقق دون دعم الشاعر هادي أبو اليزيد، والموزعين شيندي وخليل، واصفًا إياهم بـ"شركاء النجاح الحقيقيين".

نجاح متواصل وتألق ملحوظ

جاء هذا التكريم ليعزز من حضور مصطفى شكري اللافت خلال السنوات الأخيرة، بعد أن نجح في فرض نفسه على ساحة الغناء والتترات بأعمال حققت صدى واسعًا، جمع فيها بين الإحساس، والتجديد، والالتزام بالهوية الفنية المصرية.

وشهدت أغنية "علي الله" تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت قوائم الاستماع عبر مختلف المنصات، لتصبح واحدة من أبرز عوامل الجذب في مسلسل "المداح"، الذي واصل نجاحه الجماهيري هذا العام.

واعتبر كثيرون أن شكري استطاع، بصوته وأدائه، أن يُضفي روحًا خاصة على المسلسل، أسهمت في تعزيز الأثر الدرامي للعمل، وهو ما يعكس تطور أدواته الفنية وقدرته على التواصل مع الجمهور على مستويات متعددة.

خطى ثابتة نحو النجومية

لم يكن هذا التكريم الأول في مسيرة مصطفى شكري، لكنه يأتي ليؤكد أن ما يقدمه من أعمال ليس مجرد صدفة، بل نتيجة لاجتهاد مستمر وبحث دائم عن التميز، ما جعله اليوم من الأسماء المرشحة بقوة لتصدر مشهد تترات الدراما المصرية، والذهاب بعيدًا في مشواره الفني.

ويستعد شكري خلال الفترة المقبلة لعدد من المفاجآت الغنائية، من بينها تعاونات جديدة مع كبار نجوم الفن، ما يعزز من حضوره ويمنحه مساحة أوسع للتأثير في الذوق العام.