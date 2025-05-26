"داليا البحيري ترد بحدة على منتقديها: دع الخلق للخالق.. وربنا أعلم بالقلوب"

القاهرة - محمد ابراهيم -

خرجت الفنانة داليا البحيري عن صمتها، ووجّهت رسالة قوية لمنتقديها عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بعد تكرار التعليقات السلبية التي تطالبها بارتداء الحجاب أو اعتزال الفن.

وقالت البحيري في الفيديو: "طول عمري بحب أنزل حاجات إيجابية، لأن الناس مش ناقصة طاقة سلبية، لكن الحقيقة مش قادرة أسكت على كمية قلة الذوق اللي بشوفها".

وسخرت الفنانة من البعض قائلة: "اللي مش عاجبه محتواي ليه بيضيع وقته؟! اعمل أنفولو، نام، أو حتى مارس التأمل، ده أنفعلك. ولو ست، ربي عيالك أحسن ما تكتبيلي تعليق سلبي".

وردّت على من يطالبها بالحجاب بقولها: "انتوا مالكم؟ دع الخلق للخالق. ممكن اللي مش لابسة حجاب تكون عند ربنا أحسن من ناس كتير.. الله لا يسيئك، بص في ورقتك".

واختتمت حديثها برسالة مؤثرة: "ممكن في ناس بتعمل حاجات في السر تقربهم من ربنا أكتر بكتير من ناس بتتكلم عنه علنًا، ومحدش يقدر يحكم على حد من شكله".