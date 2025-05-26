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تامر حسني ونجوم "ريستارت" يوصلوا بـ ميكروباص للعرض الخاص... و"التريند" بطل القصة

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تامر حسني ونجوم "ريستارت" يوصلوا بـ ميكروباص للعرض الخاص... و"التريند" بطل القصة

القاهرة - محمد ابراهيم -  


في أجواء مميزة خرجت عن المألوف، شهدت إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر مساء اليوم الأحد، العرض الخاص لفيلم "ريستارت"، وسط حضور أبطاله يتقدمهم النجم تامر حسني، الذين فاجأوا الجمهور بوصولهم إلى السينما في ميكروباص، في لقطة حظيت باهتمام رواد السوشيال ميديا.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر حسني، كل من هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

تدور أحداث "ريستارت" في إطار اجتماعي كوميدي، مستعرضًا كواليس عالم البلوجرز والهوس بالشهرة والتريند. وتقدم هنا الزاهد شخصية فتاة تُجبر على توقيع عقد مع شخصية غامضة تشبه زعيم عصابة، لتقوم بتصوير فيديوهات عبر تيك توك، ما يورطها في مواقف طريفة وساخرة.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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