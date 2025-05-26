طه دسوقي يهدي تكريم مسلسل "ولاد الشمس" في حفل إنرجي للفنان محمود حميدة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان طه دسوقي على إهداء تكريم مسلسل ولاد الشمس وأبطاله في حفل توزيع جوائز إنرجي للفنان محمود حميدة.



كما حرص أحمد مالك على تحية الأبطال الحقيقيين لمسلسل ولاد الشمس الذين تم دعوتهم لحضور حفل توزيع جوائز إنرجي والتقاط صورة تذكارية مع أبطال العمل.



ونال مسلسل ولاد الشمس جائزة أفضل مسلسل درامي في النصف الأول من شهر رمضان كما حصل أحمد مالك وطه دسوقي ومينا أبو الدهب ومعتز هشام على جوائز التمثيل.



وحقق مسلسل ولاد الشمس نجاحا كبيرا في الموسم الدرامي الرمضاني 2025 وكان له صدى كبير بعد مناقشة قصة أبناء دور الأيتام.



وشهد الحفل، الذي أُقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، حضور نخبة من نجوم الفن وصناع الدراما، بالإضافة إلى تكريم عدد من أبرز الأعمال الرمضانية التي نالت إعجاب الجمهور من خلال تصويتات برنامج “كأس إنرجي للدراما”.

ويُذكر أن “كأس إنرجي للدراما” يُعد من أبرز الفعاليات الفنية السنوية التي تسلط الضوء على الإبداع الدرامي في مصر، ويكرّم الأعمال والنجوم الذين يتركون بصمة واضحة على الشاشة خلال الموسم الرمضاني