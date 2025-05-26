دموع ووفاء في ليلة درامية.. "كأس إنرجي" يودّع مؤسس الحلم وليد مصطفى

القاهرة - محمد ابراهيم -

في ليلة امتزجت فيها مشاعر الحزن بالاحتفاء، خيّم الوداع على أجواء الدورة التاسعة من حفل توزيع جوائز "كأس إنرجي للدراما"، الذي تنظمه إذاعة راديو إنرجي 92.1، حيث وجّه القائمون على الحفل تحية مؤثرة لروح الدكتور وليد مصطفى، مؤسس المحطة، الذي رحل عن عالمنا مطلع الشهر الجاري بشكل مفاجئ.

واستهلت الإعلامية عايدة سعودي، المدير التنفيذي لراديو إنرجي، الحفل بكلمة مؤثرة نعت فيها الراحل، قائلة: "غاب بجسده، لكن قيمه ومبادئه ستظل حاضرة في كل ما نقدمه"، لتشعل لحظات من التأثر في صفوف الحضور.

وشهد الحفل، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، عرض فيلم وثائقي قصير استعرض أبرز محطات الراحل كمنتج وإعلامي ورجل أعمال ساهم في صياغة ملامح المشهد الإعلامي والفني المصري.

ولم يكن الحفل مجرد منصة لتوزيع الجوائز على صناع الدراما الرمضانية، بل تحول إلى مساحة وفاء وتقدير لرجل كان بمثابة حجر الأساس لمشروع إعلامي آمن بالإبداع والاختلاف.

كما شهدت الأمسية تكريمًا خاصًا لزعيم الفن العربي النجم عادل إمام، الذي حلّ ضيف شرف الدورة، في تقدير لمسيرة فنية تجاوزت نصف قرن من التألق والتأثير.

ويواصل "كأس إنرجي للدراما" ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات السنوية التي تحتفي بالدراما الرمضانية، وتمنح الجمهور والنقاد منصة للاحتفال بالإبداع الحقيقي.