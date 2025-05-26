وائل كفوري يشعل صيف دبي بحفل استثنائي ويخطف الأنظار بـ"لآخر دقة"

القاهرة - محمد ابراهيم -



يتأهب النجم اللبناني وائل كفوري لإحياء حفل غنائي ضخم في إمارة دبي يوم 22 يونيو المقبل، حيث يلتقي جمهوره في ليلة موسيقية مميزة يقدم خلالها مزيجًا من أبرز أغانيه القديمة والحديثة، في أجواء يُتوقع أن تكون عامرة بالطرب والرومانسية.

ويأتي هذا الحفل بالتزامن مع نجاح أحدث أعمال كفوري المصورة "لآخر دقة"، التي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على يوتيوب والمنصات الموسيقية، ولاقت تفاعلاً واسعًا من الجمهور. الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب، وميكس وماستر جمال ياسين، وإخراج عبد الله غانم.

وقد تم تصوير الكليب في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث حمل طابعًا صيفيًا حيويًا على شواطئ لبنان، مستعرضًا مشاهد شبابية مرحة، بعيدًا عن قصص الحب التقليدية التي اعتاد الجمهور على رؤيتها في أعمال كفوري.

ويُعد وائل كفوري أحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، حيث انطلقت مسيرته بعد مشاركته في برنامج "استوديو الفن"، ليحقق بعدها شهرة واسعة من خلال أغنيته "ما وعدتك بنجوم الليل"، تلتها سلسلة من الألبومات الناجحة أبرزها "شافوها وصاروا يقولوا" و"12 شهر"، وشارك في أبرز المهرجانات العربية مثل جرش وقرطاج. كما قدم دويتوهات ناجحة، أبرزها "مين حبيبي أنا" مع نوال الزغبي، و"وصية حب" مع ديانا حداد.