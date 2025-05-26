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قبل أن تُغلق أبواب الخصام.. جنازة حفيد نوال الدجوي تُشيّع اليوم عقب صلاة الظهر (موعد ومكان دفنه)

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  • قبل أن تُغلق أبواب الخصام.. جنازة حفيد نوال الدجوي تُشيّع اليوم عقب صلاة الظهر (موعد ومكان دفنه) 1/2
  • قبل أن تُغلق أبواب الخصام.. جنازة حفيد نوال الدجوي تُشيّع اليوم عقب صلاة الظهر (موعد ومكان دفنه) 2/2

القاهرة - محمد ابراهيم - "وداعًا أحمد شريف الدجوي: جنازة حفيد نوال الدجوي تُشيّع اليوم وسط أجواء من الحزن والغموض"

منوعات

الإثنين 26/مايو/2025 - 01:07 ص 5/26/2025 1:07:05 AM

أحمد الدجوي
أحمد الدجوي

تُشيّع اليوم الإثنين، عقب صلاة الظهر، جنازة أحمد شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، من مسجد الجامعة بمقر الجامعة في مدينة 6 أكتوبر، تمهيدًا لدفنه بمقابر العائلة.

أحمد الدجوي 
أحمد الدجوي 

وكانت أجهزة الأمن قد عثرت على جثمان أحمد داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، مصابًا بطلق ناري في الوجه، وبجواره سلاح ناري مرخص، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الوفاة ناتجة عن إطلاق نار ذاتي، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة. 

وتأتي هذه الحادثة في ظل خلافات عائلية وقضايا متبادلة بين أفراد الأسرة، حيث كانت الدكتورة نوال الدجوي قد تقدمت ببلاغات تتهم فيها حفيدها بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من منزلها. 

وقد أثارت الواقعة حالة من الحزن والصدمة بين أفراد الأسرة والمجتمع، خاصة مع تداول أنباء عن معاناة الفقيد من اضطرابات نفسية في الفترة الأخيرة.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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