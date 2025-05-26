ميني ألبوم.. فرقة واما تعود من جديد بعمل غنائي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد نور عن تحضير فرقة واما التي يشارك فيها هو والفنانين أحمد فهمي وأحمد الشامي عن تجهيزهم لـ ميني ألبوم جديد.

فرقة واما تعود من جديد بعمل غنائي

وشارك محمد نور الجمهور بفيديو لـ فرقة واما من كواليس تسجيل ميني ألبومهم الجديد في الاستوديو، والذي من المقرر طرحه خلال فصل الصيف.

محمد نور يعلن عن أحدث أعمال فرقة واما

نشر "نور" عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، برومو الأغنية الجديدة، وكتب: "WAMA يا قلبي قريبا، استنوا صيف 2025 ميني ألبوم فيه كل الأغاني اللي بتحبوها دراما وحب ومجموعة حفلات في مصر والوطن العربي كله".

حفل واما بالأهرامات

وكانت واما منذ أسابيع قد أحيت حفلا غنائيا بمنطقة الأهرامات وسط حضور جماهيري كبير، في أول حفل لهم بعد انفصال نادر حمدي عن الفرقة.

آخر أعمال واما

وكان آخر أعمال واما هي أغنية "مش حلوة بس"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وكان فريق واما طرح آخر أغنياته بعنوان "نجمة معدية"، ويعتبر هذا التعاون الثاني على التوالي لفريق واما مع عزيز الشافعي وتوما، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "نجمة معدية"، وتم تسجيل الأغنية في الأستوديو فى حضور المنتج ياسر خليل.

اخر اعمال محمد نور

كان محمد نور قد طرح أغنيته الجديدة "رجوع مفيش" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، الأغنية من كلمات عمر عبدة علي، ألحان الشاذلي، توزيع ومكس وماستر هشام البنا.

انفصال نادر حمدي

ويذكر ان الفنان نادر حمدي قد أعلن في عام 2007، انفصاله عن الفرقة بعد مرور 27 عاما من التعاون المثمر بينهم.