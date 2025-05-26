تفاصيل شخصية هدي المفتي ضمن أحداث فيلم بنات فاتن بطولة يسرا

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الفنانة هدى المفتي تصوير فيلم بنات فاتن، بطولة يسرا وباسم سمرة، تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر.

شخصية هدي المفتي ضمن أحداث فيلم بنات فاتن

وتجسد هدى المفتي خلال احداث فيلم بنات فاتن دور فتاة محجبة وهي الابنة الكبرى لـ يسرا التي تعد أم قوية وصارمة.

ابطال فيلم بنات فاتن

فيلم "بنات فاتن" من بطولة يسرا هدى المفتى، باسم سمرة، الفنان السودانى مصطفى شحاتة ومواطنته إسلام مبارك، رضوى جودة، حمدي هيكل، مصطفى شحاتة، صفوة، منة صلاح، بسمة نبيل.

قصة فيلم بنات فاتن

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي واقعي، حول أم قوية وصارمة، تحاول حماية بناتها من ضغوطات المجتمع.

تجهيزات فيلم بنات فاتن

ويواصل فريق عمل فيلم بنات فاتن تصوير المشاهد المتبقية خلال الفترة الحالية وسط أجواء فنية مكثفة استعدادًا لانطلاق مرحلة المونتاج ووضع اللمسات الأخيرة على العمل.

التعاون بين هدي المفتي ويسرا

ويمثل فيلم بنات فاتن عودة هدي المفتي للعمل مع يسرا مجددًا بعد 7 سنوات، من مشاركتها فى مسلسل "لدينا أقول أخرى" الذى قامت ببطولته يسرا وتم عرضه عام 2018، وكان التجربة الثانية فقط لهدى المفتى فى عالم التمثيل بعد مشاركتها فى مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن عام 2017.

اخر اعمال هدى المفتي

وكان اخر اعمال هدى المفتى هو مشاركتها فى رمضان الماضي بمسلسل 80 باكو، مكون من 15 حلقة، ومن بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد، انتصار، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، وليد المغازي، وخالد مختار، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح شركة e producer.

قصة مسلسل 80 باكو

المسلسل يتناول قصة مجموعة من الأشخاص الذين يشكلون عصابة صغيرة، يحاولون من خلالها بكل الطرق جمع 80 ألف جنيه، من أجل حل مشكلة يتعرضون لها، ويمرون مع تتابع الأحداث بالعديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية، وتلعب هدى المفتي دور كوافيرة ضمن العمل.