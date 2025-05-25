في هذا الموعد.. وائل كفورى يُحيى حفلا غنائيا فى دبى

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان وائل كفوري لإحياء حفل غنائى في دبى يوم 22 من شهر يونيو المقبل، سيقدم لجمهوره باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة.

أحدث أعمال وائل كفوري

ومن ناحية اخري، يستعد وائل كفوري لتصوير أغنية "صفحة وطويتها" مع المخرج سعيد الماروق، الذى انتهى بدوره من تجهيز الفكرة فى إطار قصة درامية، وايضا طرح ألبومه الغنائى الجديد "يا ضلى يا روحى"، من إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، ضم 9 أغان لبنانية، هى "بزعل عليك" من كلمات طارق الزين وألحان عادل العراقى، "سكرت بوابى" من كلمات ندى عبد النور وألحان وسام الأمير.

واغنية "قلبى بإيدك" من كلمات فارس إسكندر وألحان سليم سلامة، "صفحة وطويتا" من كلمات منير أبو عساف وألحان بلال الزين، "حتى نلتقى" من كلمات منير أبو عساف وألحان هشام بولس، "هالقد بحبك" من كلمات منير أبو عساف وألحان هشام بولس، "غربوك" من كلمات منير أبو عساف وألحان بلال الزين و"يا ضللى يا روحى" من كلمات منير أبو عساف وألحان بلال الزين.

اخر اعمال وائل كفوري

وكان اخر اعمال وائل كفوري هي اغنيه طرحها مؤخرا على طريقة الفيديو كليب بعنوان "لآخر دقة" على موقع يوتيوب، ومنصات موسيقية، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات وألحان رامى شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم.

أماكن تصوير اغنيه لآخر دقة لـ وائل كفوري

وصور وائل كفورى الأغنية فى العاصمة اللبنانية بيروت على مدار يوم كامل، حيث ينقل العمل الأجواء الصيفية على شواطئ لبنان وحياة الشباب من خلال سلسلة مواقف وأنشطة يقومون بها خلال الصيف، ويطل وائل كفوري بلوك صيفي أيضًا بعيدًا عن قصص الحب التي عهدناها في أعمال سابقة.