رانيا منصور على السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم "ريستارت"

القاهرة - محمد ابراهيم - رصدت عدسة "دوت الخليج الفني" وصول الفنانة رانيا منصور العرض الخاص لـ فيلم "ريستارت" بطولة الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، بأحد المسارح بمدينة السادس من اكتوبر، استعدادًا لطرحه بالسينمات يوم 29 من شهر مايو الجاري.

رانيا منصور

رانيا منصور

قصة فيلم ريستارت

يحلم محمد" تامر حسني "مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا. لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما. فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت. ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح. لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.



أبطال فيلم ريستارت



يضم العمل مجموعة لافتة من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم عصام السقا، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من توقيع المخرجة سارة وفيق، المعروفة بقدرتها على تقديم أعمال فنية نابضة بالحيوية.