نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح استنساخ.. سامح حسين يدق أبواب السينمات بفيلم جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان سامح حسين مؤخرا نجاحا كبيرا بفيلم استنساخ بجانب الفنانة هبة مجدي، ليدق بعدها أبواب السينمات بفيلم جديد.

سامح حسين يدق أبواب السينمات بفيلم جديد

ويواصل سامح حسين تصوير فيلمه الجديد تحت الطلب، ومن المقرر المقرر الانتهاء من تصوير المشاهد النهائية الأسبوع المقبل.

تفاصيل فيلم تحت الطلب

ويشارك في بطولة فيلم تحت الطلب: سامح حسين، سليمان عيد، محمد رضوان، إسماعيل فرغلي، سامي مغاوري نانسي صلاح، سارة الدرزاوي، إبرام سمير، محمد توب، من تأليف وسام حامد وإخراج هاني حمدي،

سامح حسين يعلن استئناف تصوير فيلم تحت الطلب

ومن جانبه، نشر سامح حسين صورة من كواليس الفيلم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلّق عليها: "على بركة الله، استكمال فيلم "تحت الطلب".

اخر اعمال سامح حسين

وكان اخر اعمال سامح حسين هو فيلم استنساخ بطولة الفيلم هبة مجدي، التي ظهرت في البرومو الدعائي وهي ترتدي الحجاب، والفيلم من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.

قصة فيلم استنساخ

وتدور أحداث فيلم استنساخ في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يستعرض التأثيرات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضي VR في إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية.

تأجيل مسلسل "برمودا"

ويذكر ان سامح حسين تعاقد على مسلسل "برمودا"، مع المنتج أحمد السبكي على أن يتم عرضه في رمضان 2025 ولكن تم تأجيل العمل الذي كان سيعد بمثابة عودة لسامح من خلاله للدراما التليفزيونية بعد غياب استمر 5 سنوات، حيث كان آخر ظهور تلفزيوني له في مسلسل "القبطان عزوز" الجزء الثاني عام 2019، ولكن فاجأ سامح الجمهور بتأجيل مسلسله دون أن يكشف أسباب التأجيل.