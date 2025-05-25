نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. دينا فؤاد تتألق بأحدث ظهور لها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة دينا فؤاد جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “دينا” بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستان أوف شولدر باللون الأسود اللامع، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة للإطلالة مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من متابعيها.

تصريحات دينا فؤاد في برناج آخر النهار

تحدثت الفنانة دينا فؤاد عن الحادث المأساوي الذي وقع العام الماضي، وأسفر عن وفاة أربعة من أبرز منتجي شركة «سينرجي» كل من حسام شوقي، محمود كمال، فتحي إسماعيل، وتامر فتحي، وهي منهاره على الهواء معبرة عن حزنها العميق لفقدانهم، مؤكدة أن رحيلهم شكّل صدمة كبيرة لها وللوسط الفني بأكمله، و قالت دينا فؤاد: «أنا كنت بحس انهم من عيلتي، وكانت علاقتي بيهم علاقة صداقة وأخوية وكانوا سند وضهر وجدعان الموضوع مش بس كان شغل كان صداقة وأخوة وجزء من العائلة».

و قالت دينا فؤاد أن بعض الأشخاص لم يكونوا على قدر التوقعات، رغم مكانتهم الكبيرة في حياتها، قائلة: "في ناس المفروض يكونوا ثوابت في حياتك، أول ما تقعي في أزمة، هم أول ناس يسندوكي... لكن للأسف، وقعوا. كان عندي صحاب كتير ووقعوا مني وقت الأزمات"، و اللي ممكن ييجي يسندك شهر أو شهرين وبعدين يتعب ويمشي، غير اللي يفضل واقف جنبك لحد ما يتأكد إنك بقيتي كويسة"، مشيرة إلى أن المواقف، لا السنوات، هي التي تُثبت العلاقات الحقيقية

وأكّدت دينا فؤاد أن هناك أشخاصًا جُدد دخلوا حياتها مؤخرًا وأثبتوا أنهم سند حقيقي رغم قِصر مدة معرفتها بهم، مشددة على أن عدد الأصدقاء ليس هو المقياس، بل نوعية المواقف التي تُخاض معهم، قائلة: "الموضوع مش بعدد السنين... هو بالمواقف. كانوا كتار، بس وقت الأزمات بيقعوا منك وخلاص

آخر أعمال دينا فؤاد

الجدير بالذكر بأن شاركت دينا فؤاد في السباق الرمضاني بمسلسل حكيم باشا الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان.

مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشارك في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.