نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة ياسمين صبري تعبر عن سعادتها كـ "سفيرة" لأحد الشركات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة ياسمين صبري عن سعادتها كسفيرة لأحد الشركات، وذلك من خلال صور قامت بشرها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “ياسمين” بصور بأحدث جلسة لها من الأبيض والأسود، وعلقت على الصور قائلة: "فخورة بأن أشارككم بأنني رسميا جزء من عائلة هذه الشركة".

أحدث أعمال ياسمين صبري

ومن ناحية اخري، يعرض لـ ياسمين صبري حاليا في دور السينما فيلم "المشروع X" ويعد أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية.

تفاصيل فيلم "المشروع X"

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي يجسده كريم عبد العزيز، والذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويضم نخبة من أبرز النجوم: إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

اخر اعمال ياسمين صبري

وكان اخر اعمال ياسمين صبري هو مسلسل ضل حيطة- الأميرة وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، ويناقش عدد من القضايا منها الخيانة ومشاكل الأسرة، والعمل مكون من 30 حلقة، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عابد عناني، مها نصار، وعزت زين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم.