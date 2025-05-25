ريهام حجاج توجه رسالة لجمهورها.. تعرف عليها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة ريهام حجاج على توجيه رسالة لجمهورها، وذلك من خلال نشر صور لها من أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وكتبت “ريهام” على الصور قائلة: "حياه واحدة لتعيشها، اجعلها مهمة كن نفسك لا أحد آخر".

آخر أعمال ريهام حجاج

يذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "أثينا"، ويشاركها البطولة سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

قصة مسلسل أثينا 8

تدور أحداث المسلسل في إطار دراما نفسية مشوقة، حيث يسلط الضوء على تأثير التكنولوجيا المتسارع على المجتمع، خاصة جيل الشباب، ويطرح تساؤلات حول قدرة الإنسان على مواجهة هذا التطور والتعامل معه بطريقة صحيحة.

تتناول الأحداث فكرة التلاعب الذي قد نتعرض له، سواء كان من قبل البشر أو عبر الذكاء الاصطناعي، ومدى تأثير ذلك على حياتنا ومعتقداتنا. كما يسلط المسلسل الضوء على مفهوم العدالة وكيف أن البحث عن الحقيقة قد يكون أمرًا صعبًا في ظل العوالم الرقمية الحديثة التي أصبحت تحيط بنا.

وتلعب ريهام حجاج دور مراسلة صحفية تسعى لكشف الحقيقة وسط تحديات كبيرة، لتجد نفسها أمام صراعات نفسية واجتماعية معقدة.

أبطال مسلسل أثينا 8

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية، من بينهم:

ريهام حجاج

سوسن بدر

أحمد مجدي

نبيل عيسى

محمود قابيل

سلوى محمد علي

ميران عبد الوارث

شريف حافظ

تامر هاشم

علي السبع

جنا الأشقر

جايدا منصور

دونا إمام

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، ويعد واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التي تناقش القضايا الاجتماعية المعاصرة من منظور جديد.