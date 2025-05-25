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الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لـ فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد

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  • الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لـ فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد 1/11
  • الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لـ فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد 2/11
  • الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لـ فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد 3/11
  • الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لـ فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد 4/11
  • الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لـ فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد 5/11
  • الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لـ فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد 6/11
  • الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لـ فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد 7/11
  • الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لـ فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد 8/11
  • الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لـ فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد 9/11
  • الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لـ فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد 10/11
  • الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لـ فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد 11/11

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق بعد قليل العرض الخاص لفيلم "ريستارت" بطولة الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، والذي يشهد استعدادات خاصة على السجادة الحمراء، بأحد المسارح في مدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا لطرحه بالسينمات يوم 29 من شهر مايو الجاري.

 

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قصة فيلم ريستارت


يحلم "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة  طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا. لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما. فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح. لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.

 

أبطال فيلم ريستارت


يضم العمل مجموعة لافتة من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم عصام السقا، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من توقيع المخرجة سارة وفيق، المعروفة بقدرتها على تقديم أعمال فنية نابضة بالحيوية.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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