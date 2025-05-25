ياسمين صبري تكشف كواليس لقائها بـ آشواريا راي وكارا ديليفين في مهرجان كان كشفت الفنانة ياسمين صبري عن كواليس لقائها بالفنانة الهندية آشواريا راي والفنانة البريطانية كارا ديليفين خلال إقرأ المزيد

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن كواليس لقائها بالفنانة الهندية آشواريا راي والفنانة البريطانية كارا ديليفين خلال تواجدهن في إحدى فعاليات مهرجان كان السينمائي 2025.
وقالت ياسمين صبري خلال لقائها مع ET بالعربي: "هما لطاف جدا، كان في تعارف بينا أنا من الوطن العربي وآشواريا من الهند وكارا من بريطانيا، هما متواضعين".
وعن الإطلالات التي اختارتها ياسمين صبري خلال ظهورها في مهرجان كان قالت: "إحنا بنبقى فريق بنفكر إيه الألوان المناسبة لأن كل إنسان ليه لون والمهم أن الست تلبس اللون المناسب ليها والتصميم المناسب ودا اللي بحاول أعمله، دايما بشوف الناس بتقول لازم الست تغير ستايلها، لأ هو اسمه ستايل لأنه ستايلك، هي هويتك أنا بفكر كده لنفسي حتى لون شعري مش بصبغه مش بلعب في نفسي لأن دا شكلي ودا اللي بعمله في أي مكان أظهر فيه ألبس الشيء اللي أنا مرتاحه فيه وقريب مني".
وأوضحت ياسمين صبري أنها ليس لديها أي نصيحة للفتيات قائلة: "الستات جمال ومش محتاجين أي نصايح وأنا واحدة منهم".
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