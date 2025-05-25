نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأعلى للإعلام" يستدعي الممثلين القانونيين لقناتي "الشمس" و"هي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثلين القانونيين لقناتي "الشمس" و"هي"، وذلك لسماع الإيضاحات اللازمة ردًا على ما جاء بتقرير الإدارة العامة للرصد من وجود بعض المخالفات الخاصة بشروط الترخيص وعرض برامج طبية.

ومن ناحية أخرى، وفي إطار اهتمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتنظيم نشاط صناع المحتوى، التقى الأمين العام للمجلس بالسيدة/ فدوى أبو المواهب، وتضمن اللقاء اطلاعها على الضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس لتنظيم النشاط الإعلامي.

وأبدت فدوى أبو المواهب، استعدادها لحذف أي محتوى مرئي أو مسموع قد يتضمن ما قد يساء فهمه أو تفسيره، مؤكدة على التزامها بكافة المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.