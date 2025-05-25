نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف في ماسبيرو لتسجيل حلقات برنامج "حديث الروح" في دورته الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وذلك قبيل تسجيل حلقات جديدة من برنامج (حديث الروح).

من المقرر أن يعود البرنامج إلي مدته السابقة خمس دقائق، ويذاع قبل نشرة التاسعة، وذلك لاستعادة صورته التاريخية لدي ملايين المشاهدين.

كما جرى الاتفاق أثناء اللقاء، على التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الأوقاف في عدد من المجالات ذات الصلة، وذلك لتعزيز الخطاب الوسطي، والتفكير العلمي، والرؤية الحضارية.