نشاط فني مكثف جدا.. هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ميجا ألبوم وفيلمين وجائزة عالمية بألمانيا

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الميجا ستار اللبنانية هيفاء وهبى لإطلاق ميجا ألبوم غنائي يضم للمرة الأولى قرابة ال 20 أغنية والذي يتوقع له صناع الألبوم ان يكون مرحلة جديدة فارقه واكثر تميزا فى مشوارها الفنى المتفرد



وتتعاون هيفاء فى الميجا ألبوم مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين بمصر والعالم العربي منهم تامر حسين وإيهاب عبدالواحد، محمد يحي،وسام عبد المنعم، ملاك عادل ،احمد المالكي ونور.

كما أعلنت الشركة المنظمة لحفل هيفاء وهبي في دبي لحضورها كضيفة شرف عن إقامة حفلا إضافيا يوم 23 مايو الجاري وذلك بعد نفاد تذاكر حفلها المقرر اقامته بوم 22 مايو بمدينة الحبتور خاصة أن تذاكر حفل اليوم الأول قد نفذت بالكامل قبل فترة من موعده، مما دفع المنظمين إلى إقامة حفل إضافي لتلبية طلبات الجمهور المتزايدة وذلك بمناسبة افتتاح واحد من أهم أماكن الترفيه في عاصمة الامارات

ومن المقرر الكشف تفاصيل حفلا غنائيا ضخما تحيه هيفاء بالأردن وجار التجهيز له والكشف تفاصيله خلال الأيام القليلة القادمة.

وتستعد هيفاء وهبي لإحياء حفلا غنائيا ضخما، ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز DAFBAMA Music Awards، والمقرر إقامته يوم 31 مايو الجاري بألمانيا حيث يتم منحها جائزة ال Bama العالمية.. بالاضافة إلى حفل آخر بالعاصمة الفرنسية باريس وجولة غنائية بكندا وامريكا الشمالية وايضًا المكسيك

على جانب آخر تعاقدت النجمة الجميلة لبطولة عملين سينمائيين من بينها فيلم يجمعها بالنجم الكبير مصطفى شعبان ..وجار الكشف تفاصيل العملين بمجرد إتمام الاتفاق على كافة التفاصيل والابطال المشاركين.