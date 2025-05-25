بطريقة مختلفة.. وفاء عامر تحتفل بعيد ميلادها مع أسرتها

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعلت الفنانة وفاء عامر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وذلك بعدما شاركت صور احتفالها بعيد ميلادها مع أسرتها.

وفاء عامر تحتفل بعيد ميلادها وسط جو أسري

ونشرت آيتن عامر، مقطع فيديو قصيرا عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، ظهرت فيه شقيقتها آيتن عامر، وهي تطفئ الشموع في عيد ميلادها.

عيد ميلاد وفاء عامر

احتفلت وفاء عامر، مساء أمس السبت، بعيد ميلادها الـ 57، في أجواء أسرية مع شقيقتها الفنانة آيتن عامر.

فيديو الاحتفال بعيد ميلاد وفاء عامر

ومن جانبه، شاركت وفاء جمهورها فيديو يجمع أبرز لقطات مشوارها الفني منذ بدايتها ونشرته عبر صفحتها الشخصية على انستجرام وعلقت قائلة: «النهاردة مش بس عيد ميلادي، النهاردة يوم بحس فيه قد إيه أنا محظوظة بناس بتحبني من كل قلبها، شكرًا من قلبي لكل حد دعمني وآمن بيا ووقف جنبي … وجودكم هو أغلى هدية في حياتي»

واختتمت رسالتها إلى جمهورها قائلة :«ادعولي السنة دي تكون بداية جديدة مليانة نجاح ورضا وأفضل دايمًا عند حسن ظنكم.. حبكم سند وكلامكم دوا وخطوتي الجاية محتاجة وجودكم أكتر من أي وقت».

آخر أعمال وفاء عامر

وكان آخر أعمال وفاء عامر هو مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي 2025 بمسلسل “جودر” من بطولة الفنان ياسر جلال، ولعبت البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

كما شاركت وفاء عامر، بمسلسل الأميرة مع الفنانة ياسمين صبري مسلسل "الأميرة ظل حيطه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.