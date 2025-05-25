نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة هيفاء وهبي قلوب وانظار متابعيها وجمهورها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعه من الصور من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، مرتدية جمبسوت ضيق باللون الأسود، مكشوف من منطقة الصدر مع وردة كريستالية طويلة ملفوفة حول الرقبة وصولا إلى أسفل الصدر، قفازا في يدها اليمنى مزين بوردة كريستالية، وتركت شعرها منسدلا.

أحدث أعمال هيفاء وهبي

ومن ناحية أخرى، تواصل النجمة هيفاء وهبي تنويع نشاطها الفني ما بين الغناء والسينما، حيث تضع اللمسات النهائية على أغنية جديدة تحمل في طياتها عددًا من المفاجآت، من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ألحان نور عز العرب، توزيع وسام عبد المنعم، ومهندس صوت ماهر صلاح، ومن المنتظر طرحها قريبًا.

تستعد هيفاء لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "مملكة"، حيث تشارك في بطولته أمام النجم مصطفى شعبان. الفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج عبد الوهاب السيد، الذي يُجري حاليًا جلسات عمل مكثفة مع فريق العمل لوضع التفاصيل النهائية قبل انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال هيفاء وهبي

وكان آخر أعمال هيفاء وهبي هي أغنية "يا نحلة"، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، ميكس وماسترينغ سليمان دميان، تصوير محمد يوسف.