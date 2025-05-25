بعد تصدرها التريند.. تعرف على أبنة الفنانة مني زكي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة مني زكي مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه بعد ظهور ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت حاله من الجدل بسبب الشبه الكبير بينها وبين والدتها النجمة مني زكي.

و تفاعل الجمهور على مواقع التواصل مع الفيديو بشكل واسع، وجاءت تعليقات المتابعين على النحو التالي: "كلها مامتها"، "جميلة أوي شبه منى أوي"، "دمها خفيف زي عيلتها"، و"كوكتيل بين مامتها وباباها.

أبرز المعلومات عن أبنة الفنانة مني زكي

و يذكر أن كان أول ظهور لها برفقة والديها على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي عام 2020.

و لديها اثنان من الإشقاء سليم ويونس وتدرس الهندسة المعمارية في جامعة برايتون ببريطانيا ولديها مشروعها الخاص الذي بدأته منذ سنوات، وتقوم بالرسم على الملابس والإكسسوارات.

و تحب الفن والموضة وتقوم بالرسم على الملابس ومن مواليد 2003 وتبلغ من العمر 22 عاما.