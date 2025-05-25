العرض العالمي الأول لفيلم قهر لندى خليفة بمهرجان كراكاو السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - ينافس الفيلم القصير قهر للمخرجة ندى خليفة في المسابقة الوطنية بالدورة الـ 65 من مهرجان كراكاو السينمائي (25 مايو - 1 يونيو) وذلك في عرضه العالمي الأول، ويُعد كراكاو أحد أقدم المهرجانات السينمائية في أوروبا، والمُخصص لعرض الأفلام بجميع أشكالها.

الفيلم تم تصويره في اليوم الأول من الإبادة الجماعية في فلسطين، ويتتبع جيسون وهو فلسطيني كندي، يعود إلى فلسطين بعد سنوات ليفاجئ أخته بهدية غير تقليدية على شكل عنزة، لتكون عقيقة ابن أخته المولود حديثًا. عند عودة جيسون إلى وطنه، يكتشف من جديد المعنى الحقيقي لوطنه وهويته.

وفي حديثها عن مصدر إلهام الفيلم، أوضحت خليفة: "في فلسطين، تُشكّل نقاط التفتيش الإسرائيلية جزءًا من حياتنا اليومية، فهي تُغلق الطرق عشوائيًا، وتمنع الحركة، وتُسيطر على حياتنا.

وجدت نفسي ذات مرة أنتظر عند إحدى هذه النقاط، كما فعلتُ مراتٍ لا تُحصى من قبل. لكن هذه المرة، شاهدتُ كلبًا ضالًا يعبر الحدود بعفوية.

وفي تلك اللحظة، ثار في ذهني سؤال: "لماذا يتمتع هذا الكلب بحرية أكبر مما سأتمتع به يومًا؟".

شكّل هذا السؤال أساس فيلم "قهر" - وهو فيلم يتناول أهم وأبسط حقوق الإنسان: حرية التنقل.

فريق العمل

قهر من تأليف وإخراج ندى خليفة وإنتاج ماتشي شليشيتسكي لجامعة وارسو للسينما. الفيلم من بطولة بطولة نبيل الراعي، فادي الغول، عدي السعيدي، وعادل الغول، وتصوير أوسكار لوي، ومونتاج حسام حلمي، وهندسة الصوت لدينيس ريفا ورامي تلجي. تتولى MAD Distribution توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD WORLD المبيعات في باقي أنحاء العالم.