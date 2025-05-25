نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. روبي تقدم حفلًا غنائيًا بالعين السخنة يوم 31 مايو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفلًا جديدًا لأول مرة في أحدى القرى السياحية بمنطقة العين السخنة، وذلك يوم 31 مايو المقبل بحضور عدد كبير من الجمهور.

ومن المقرر أن تفاجئ روبي جمهورها بالحفل بتقديمها مفاجآت وغنائها أعمال غنائية جديدة، وسيكون الحفل من تنظيم سيد فتوح وأحمد صقر، الذين قدموا عدة حفلات ناجحة من قبل.

وتقدم روبي في الحفل باقه مميزة من أهم أغانيها التي أحبها الجمهور واشتهرت بها منها «ليه بيدرى، السنبلاوين، خد بوسة، الليلة حلوة، ندل وعيوطة، 3 ساعات متواصلة، حياتي، عسل يا ناس، نمت ننه، الهشك بشك، لازقة خفاش، أمك وأبوك، سلم علي، يالرموش، أول مر».

وعلى جانب آخر، تتعاون روبي في أغنية جديدة مع الفنان محمود العسيلي، ومن المقرر أن يقدموا أغنية جديدة ومختلفة سويا ستطرح عبر منصات الموسيقى خلال الفترة القليلة المقبلة في صيف 2025.

وتعيش روبي حالة من الانتعاشة الفنية حيث من المقرر أن تحيي حفلًا ضخما بـ مدينة الأردن وذلك يوم 30 مايو الجاري.

وروجت روبي للحفل عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «جمهور الأردن جاهزين، مبسوطة إني هكون معاكم لأول مرة في الأردن يوم 30 مايو في نادي ديونز عمان».

وفي النطاق الدرامي، يعد مسلسل إخواتي، آخر أعمال روبي الدرامية، التي عرضت في موسم رمضان الماضي لعام 2025 حيث ضم العمل بجانبها كل من نيللي كريم، كندة علوش، أحمد صلاح حسني، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وجيهان خليل. المسلسل من تأليف سما أحمد، وإخراج حسن صالح، وإنتاج شركة العدل جروب.