إيناس عز الدين تستعد لطرح كليب جديد بعنوان "كفاياك تعبت"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة إيناس عز الدين نشاطها الفني بكامل الحماس، حيث أعلنت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام عن اقتراب طرح أحدث أعمالها المصورة، كليب "كفاياك تعبت"، وذلك في تعاون جديد مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز" والمنتج فهد الزاهد.

ونشرت إيناس صورة من كواليس تسجيل الكليب جمعتها بعدد من القائمين على العمل، وعلّقت قائلة: "على ما يتحدد موعد عرض كليب (كفاياك تعبت)، بنحضركم (زينة الخلايق)"، في إشارة إلى أنها تعمل أيضًا على تحضير مفاجآت أخرى لجمهورها.

وقدمت إيناس الشكر لكل من ساهم في هذا العمل، وقالت: "كل الشكر للكيان الكبير والعظيم لايف ستايلز وللشيخ فهد الزاهد على الدعم المستمر وتقدير المواهب الفنية الحقيقية"، مؤكدة أن النجاح لا يأتي إلا بدعم الكيانات التي تؤمن بالفن وتدعمه بصدق.

و تفاعل جمهور إيناس بشكل كبير مع المنشور، معربين عن حماسهم الشديد لطرح الكليب الجديد، ومتمنين لها دوام التألق والنجاح في مشوارها الفني.

واختتمت الفنانة منشورها بجملة: "الخبر قادم بمشيئة الله"، مما يشير إلى أن هناك إعلانًا قريبًا عن موعد طرح العمل، وربما مفاجآت أخرى في الطريق.

و يُذكر أن إيناس عز الدين حققت نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة، وأثبتت مكانتها كأحد الأصوات المميزة في الساحة الغنائية المصرية والعربية.