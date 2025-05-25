علي الحجار يكشف عن موعد حفله الجديد في ساقية الصاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان علي الحجار لإحيائ أحدث حفلاته الغنائية، في ساقية الصاوي، يوم 28 من شهر مايو الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

ويذكر آن علي الحجار قد كشف موعد الحفل، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر البوستر الدعائي للحفل، معلقًا عليه:" سنة 2007 كانت أول حفلة ليا في ساقية عبد المنعم الصاوي، وكانت يوم أربعاء لأني وقتها كنت بعمل مسرحية إجازتها يوم الأربعاء وطول فترة عرض المسرحية كانت مواعيد حفلاتي الشهرية في الساقية يوم الأربعاء، وبدأ الجمهور يواظب علي حفلات الأربعاء الأخير من كل شهر".



آخر أعمال علي الحجار

وكان اخر اعمال علي الحجار هي أغنية بعنوان «بخاف من عيد ميلادي»، والذي طرحت على طريقة الفيديو كليب باستخدام الـAI، وتروي الأغنية قصة تقدم الرجال في العمر، من الطفولة والمراهقة والشباب وحتى سن الرشد، ثم الشيخوخة، بين البراءة والأحلام والبحث عن الذات والتأقلم مع الحياة وضغوطها.