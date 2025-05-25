نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر منى زكي للتريند.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة منى زكي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما فاجأت جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بنيولوك جديد كليًا، حيث نشرت مقطع فيديو قصير عبر خاصية "الستوري" على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام".

وظهرت فيه أثناء تواجدها داخل صالون تجميل، بينما كانت تقوم بقص شعرها وتغيير إطلالتها.

وأطلت منى زكي على جمهورها بتسريحة شعر قصيرة جريئة، في تغيير لافت عن الإطلالة التي اعتاد الجمهور رؤيتها بها مؤخرًا، مما جعل رواد مواقع التواصل يتداولون الفيديو بشكل واسع، مؤكدين إعجابهم بجرأتها وحفاظها الدائم على التجديد في مظهرها، وسرعان ما تصدر اسمها قائمة التريند على محرك البحث جوجل، بالإضافة إلى تصدرها قائمة المواضيع الأكثر تداولًا على منصات السوشيال ميديا المختلفة.

منى زكي



آخر اعمال مني زكي



وكان اخر اعمال مني زكي هو فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.