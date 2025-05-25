إليسا ترد على جدل تغير ملامحها: «مجرد جولة من الصور القديمة»

القاهرة - محمد ابراهيم - ردت الفنانة اللبنانية إليسا على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول تغير ملامحها، وذلك بعد ظهورها في العرض المسرحي «كله مسموح» للفنانة كارول سماحة، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور التي تم تداولها، وسط تساؤلات حول سر التغير الواضح في شكلها.

إليسا تنشر صورًا قديمة وتوضح حقيقة الصور المتداولة

نشرت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام مجموعة من الصور، علقت عليها قائلة: «مجرد جولة من الصور القديمة»، في إشارة واضحة إلى أن الصور المتداولة تعود إلى أرشيفها السابق، وليست حديثة كما أشيع.

ويبدو أن هذا التعليق جاء للرد على التعليقات التي تناولت شكلها مؤخرًا، خاصة بعد تداول صور لها مع كارول سماحة، حيث لاحظ البعض وجود تغيرات في ملامح وجهها.

جدل حول تغير ملامح إليسا وتورم أذرع الناجيات من السرطان

أثار ظهور إليسا الأخير الكثير من التساؤلات، خاصة بعد ربط بعض المتابعين تورم أذرعها بالآثار الجانبية التي يعاني منها الناجون من مرض السرطان، ما زاد من الجدل حول حالتها الصحية.

جدل حول تغير ملامح إليسا وتورم أذرع الناجيات من السرطان

يُذكر أن إليسا كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إصابتها بسرطان الثدي وتعافيها منه، ما جعل بعض جمهورها يتساءل عن إمكانية ارتباط هذه التغيرات بمضاعفات المرض أو العلاج.

مشاركة إليسا في الموسم الرمضاني الماضي

على صعيد آخر، كانت إليسا قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال غنائها تتر مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي قامت ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بمشاركة كريم فهمي، خالد سليم، وعدد من نجوم الدراما.

الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، وحققت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

الجدل مستمر.. هل تغير ملامح إليسا مرتبط بعودتها إلى الساحة؟

رغم تصريحات إليسا حول الصور المتداولة، لا يزال الجدل مستمرًا بين الجمهور، حيث تساءل البعض حول إمكانية وجود تغيرات فعلية في ملامحها أو خضوعها لإجراءات تجميلية جديدة، خاصة مع ارتباط عودتها الأخيرة بالعديد من المناسبات الفنية، من بينها ظهورها مع كارول سماحة في العرض المسرحي الأخير.

الجمهور ينتظر جديد إليسا

من ناحية أخرى، يترقب جمهور إليسا الإعلان عن أي مشاريع فنية جديدة خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن تشارك في حفلات الصيف أو تحضير أغنيات جديدة، خاصة في ظل عودتها القوية إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب.