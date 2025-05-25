نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبي تفتتح صيف 2025 بحفلين غنائيين في الأردن والعين السخنة وتتعاون مع العسيلي في ديو جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة روبي لاستقبال صيف 2025 بحالة من النشاط الفني المكثف، إذ تُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في العين السخنة يوم 31 مايو المقبل، وسط حضور جماهيري كبير.

وتقدم روبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي يعشقها جمهورها، إلى جانب مفاجآت غنائية جديدة تظهر للمرة الأولى على المسرح.

أبرز الأغاني التي ستقدمها في الحفل

وتتضمن قائمة الأغاني: ليه بيداري، السنبلاوين، خد بوسة، الليلة حلوة، ندل وعيوطة، 3 ساعات متواصلة، حياتي، عسل يا ناس، نمت ننه، الهشك بشك، لازقة خفاش، أمك وأبوك، سلم علي، يالرموش، وأول مرة.

ويأتي هذا الحفل بعد يوم واحد فقط من حفل آخر تحييه روبي في الأردن يوم 30 مايو الجاري، ما يعكس حالة الانتعاشة الفنية التي تعيشها مؤخرًا.

وفي سياق متصل، تواصل روبي تحضيراتها لطرح ديو غنائي جديد يجمعها بالفنان محمود العسيلي، يُنتظر طرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة عبر المنصات الموسيقية، ويُعد هذا التعاون مفاجأة فنية بصبغة صيفية مبهجة.

آخر أعمال روبي

يُذكر أن آخر أعمال روبي كان مسلسل إخواتي الذي عُرض في رمضان 2025، وشاركها بطولته نخبة من النجوم منهم نيللي كريم، كندة علوش، وجيهان الشماشرجي، ومن إخراج محمد شاكر خضير.