The Secret Agent يحصد ثلاث جوائز في مهرجان كان السينمائي 2025 تم إسدال الستار عن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78 التي بدأت يوم 13 مايو الجاري حيث تم تس إقرأ المزيد

تم إسدال الستار عن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78 التي بدأت يوم 13 مايو الجاري، حيث تم تسليم الجوائز المرموقة للفائزين والأعمال الرائدة التي لاقت استحساناً وقبولاً لدى لجنة تحكيم المهرجان.
وبينما فاز فيلم Un Simple Accident بالسعفة الذهبية كأفضل فيلم، فاز الفيلم البرازيلي The Secret Agent أو O Agente Secreto بثلاث جوائز.
حصد فيلم The Secret Agent جائزة أفضل ممثل، التي ذهبت لـ واغر مورا، ليتم الإعلان مجدداً عن فوز الفيلم بجائزة أخرى أفضل إخراج، والتي ذهبت للمخرج كليبر ميندونسا فيلهو. هذا بالإضافة حصوله على جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما.
O Agente Secreto أو العميل السري هو فيلم إثارة تاريخي، يروي قصة مارسيلو من البرازيل عام 1977، خبير تكنولوجيا في أوائل الأربعينيات من عمره، هارب. يصل إلى ريسيفي خلال أسبوع الكرنفال، على أمل لمِّ شمله بابنه، لكنه سرعان ما يُدرك أن المدينة ليست ملاذه الآمن الذي يبحث عنه.
الفيلم من تأليف وإخراج كليبر ميندونسا فيلهو، من بطولة فاغنر مورا، أودو كير، غابرييل ليون، وماريا فرناندا كانديدو.
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