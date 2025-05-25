من بينها تيتو.. طارق العريان يقدم أجزاء جديدة لـ3 من أشهر أفلامه يخوض المخرج طارق العريان عددا من التجارب السينمائية الجديدة خلال الفترة المقبلة حيث يعيد 3 من أبرز أفلامه إقرأ المزيد

يخوض المخرج طارق العريان، عدداً من التجارب السينمائية الجديدة خلال الفترة المقبلة؛ حيث يُعيد 3 من أبرز أفلامه إلى الواجهة مُجدداً، ويُقدم منها أجزاء جديدة، وذلك استغلالاً لحالة النجاح التي حققتها تلك الأعمال وقت عرضها، وارتباط الجمهور بها على مدار سنواتٍ طويلة.

القاسم المشترك بين الـ3 أفلام المُرتقبة، هو تقديم نسخ سينمائية جديدة بقضايا وموضوعات مختلفة، وليست امتداداً للأجزاء الأولى؛ إذ إنها ستكون بأبطالٍ جدد تماماً، الأمر الذي قد يثير جدلاً واسعاً وقت عرض تلك الأعمال، وعقد مقارنات فيما بينها، على مستوى القصة والأداء.

أول هذه الأعمال المُقرر تقديم جزء ثانٍ منها، هو "السلم والثعبان" لكن في شكلٍ مختلف تماماً عن الجزء الأول، حيث إن الجزء المرتقب سيكون من بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين وآخرين، والعمل إخراج طارق العريان، وتأليف أحمد حسني.

ومؤخراً، كشف طارق العريان عن بدء تجهيزه للجزء الثاني من فيلم تيتو الذي قدمه عام 2004 أي قبل 21 عاماً، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً مع الفنان أحمد السقا؛ حيث كشف ملامح الجزء الجديد، قائلاً في تصريحات تلفزيونية: "بنكتب الولد اللي كان أحمد السقا تبناه في الفيلم وكبر بعد سنين، لكن لسه السقا ميعرفش".

كما يدرس طارق العريان، تقديم جزء رابع من فيلم "ولاد رزق"، لكن بشكلٍ مختلف تماماً؛ حيث سيكون بأبطالٍ جدد لم يسبق لهم الظهور في الثلاثة أجزاء الأولى؛ حيث جرى ترشيح أحمد مالك ليكون من الأبطال، ومن المُقرر أنّ يحسم المخرج موقفه النهائي من تلك التجربة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل النجاح الكبير الذي حققه هذا العمل، وتحديداً الجزء الأخير الذي حقق أرقاماً قياسية في شباك التذاكر، تخطت 260 مليون جنيه داخل مصر.