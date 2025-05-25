نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الباشا» يُبهر جدة.. هنا الزاهد وكريم عبد العزيز يحتفلان بالنجاح ورسائل دعم من نجوم الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسدلت مسرحية "الباشا" ستارها على خشبة مسرح سيتي ووك بمدينة جدة، وسط أجواء احتفالية بعد نجاح كبير حظي بإشادة واسعة من الجمهور والنقاد. وقد حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها لحظات خاصة من كواليس العمل، بنشر مجموعة صور جمعتها بالنجم كريم عبد العزيز، بطل العرض المسرحي.

وعلّقت الزاهد عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "من القراءة الأولى وحتى الختام، كانت تجربة لا تُنسى. شكرًا لكل من جعل هذه المسرحية ممكنة، من على الخشبة إلى خلف الكواليس، كنتم رائعين".

من جانبه، عبّر الفنان كريم عبد العزيز عن امتنانه لحفاوة الجمهور السعودي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، قائلًا: "ردود الأفعال تفرح وتشرف، وسعيد بتجربة المسرح في السعودية للسنة الثانية على التوالي".

كما وجّه كريم عبد العزيز شكره للمستشار تركي آل الشيخ، قائلًا: "الدعم الكبير اللي حصلنا عليه ساهم في نجاح المسرحية.. الإمكانيات كانت مبهرة فعلًا".

ولم تمر لحظة النجاح مرور الكرام على الوسط الفني، إذ انهالت التهاني من زملائه الفنانين، أبرزهم ريهام عبد الغفور التي كتبت: "مبروك يا كيكو حبيبي"، والفنانة نيللي كريم بقولها: "مبروك يا حبيبي ألف مبروك"، إلى جانب النجم عمرو عبد العزيز الذي علّق: "بالنجاح إن شاء الله".