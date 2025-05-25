نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى زكي تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها بنيولوك جريء ومفاجئ يشعل السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاجأت النجمة الكبيرة منى زكي جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بنيولوك جديد كليًا، حيث نشرت مقطع فيديو قصير عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير إنستجرام، ظهرت فيه أثناء تواجدها داخل صالون تجميل، بينما كانت تقوم بقص شعرها وتغيير إطلالتها.

وأطلت منى زكي على جمهورها بتسريحة شعر قصيرة جريئة، في تغيير لافت عن الإطلالة التي اعتاد الجمهور رؤيتها بها مؤخرًا، مما جعل رواد مواقع التواصل يتداولون الفيديو بشكل واسع، مؤكدين إعجابهم بجرأتها وحفاظها الدائم على التجديد في مظهرها. وسرعان ما تصدر اسمها قائمة التريند على محرك البحث جوجل، بالإضافة إلى تصدرها قائمة المواضيع الأكثر تداولًا على منصات السوشيال ميديا المختلفة.

ولم تكتفِ منى زكي بمفاجأة جمهورها بالشكل الجديد، بل أظهرت من خلال الفيديو طاقتها الإيجابية وتفاعلها المرح مع لحظة التغيير، وهو ما عكس روحها الشابة والمتجددة التي لطالما أحبها الجمهور.

ويأتي هذا الظهور اللافت في وقت تعمل فيه النجمة منى زكي على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "الست"، الذي يتناول قصة حياة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وهو عمل سينمائي ضخم يشارك فيه نخبة من نجوم الفن من بينهم سيد رجب، عمرو سعد، أحمد داود، أحمد خالد صالح، وآخرون. الفيلم من تأليف الكاتب أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ويُتوقع أن يحدث ضجة فنية كبيرة فور طرحه في دور العرض نظرًا لقيمة الشخصية التي يتناولها.

الجدير بالذكر أن منى زكي تُعد من أبرز نجمات جيلها وأكثرهن تأثيرًا في الوسط الفني، حيث تتميز بأعمالها المميزة والمتنوعة، إلى جانب حرصها الدائم على التجديد سواء في اختياراتها الفنية أو إطلالاتها الشخصية، ما يجعلها دائمًا في قلب اهتمامات الجمهور ومواقع التواصل.

بهذا الظهور المختلف، تثبت منى زكي مرة أخرى أنها ليست مجرد نجمة شباك، بل أيقونة في عالم الفن والجمال والتأثير.