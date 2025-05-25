نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة ناجي تُعيد سحر أم كلثوم إلى الحياة: "وسام على صدري" وطرح أغنية جديدة بروح الست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في عودة ساحرة لزمن الطرب الأصيل، أعربت الفنانة مروة ناجي عن فخرها الشديد باختيارها للمشاركة في العرض المسرحي الموسيقي "صوت وصورة"، الذي يعيد أمجاد كوكب الشرق أم كلثوم إلى خشبة مسرح قصر النيل، حيث قالت: "أنا في منتهى السعادة لمشاركتي في هذا العمل التاريخي، الذي أعتبره وسامًا على صدري".

ويحمل العرض مفاجأة غير مسبوقة للجمهور، حيث تكشف ناجي عن تقديم أغنية جديدة كليًا، من كلمات وألحان مُستلهمة من تراث أم كلثوم، تُغنى لأول مرة على نفس المسرح الذي شهد آخر حفلاتها عام 1973، لتعيد الحياة لروح الست في أجواء مشبعة بالحنين والابتكار.

العرض من تأليف محمد زكي وإخراج مصطفى عبد السلام، ويجمع باقة من الفنانين في احتفالية فنية ينتظرها عشاق التراث والموسيقى الكلاسيكية بفارغ الصبر.

وأكدت ناجي أن العمل يروي سيرة ومسيرة أم كلثوم بأسلوب فني متطور، يجمع بين الغناء الحي والسرد الدرامي والمؤثرات البصرية المبهرة، مضيفة أنها ستؤدي مجموعة من الأغنيات الخالدة التي ستعيد للجمهور ذكريات الزمن الجميل.

ويُقام العرض المنتظر يوم الخميس 29 مايو الجاري، على مسرح قصر النيل، في ليلة تُعد بمثابة لقاء جديد مع روح الست.