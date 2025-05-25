لهذا السبب... منير مكرم يتصدر تريند جوجل

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أحمد جودة - القاهرة - منير مكرم يرفض مكافأة 2 مليون جنيه ويضرب أروع أمثلة الأمانة.. فنان بدرجة إنسان



تصدر الفنان القدير منير مكرم مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار قصة إنسانية نادرة كان بطلها، أعاد من خلالها التأكيد على أن القيم والمبادئ لا تزال حيّة في نفوس البعض، وأن الإنسانية لا تنفصل عن الفن الحقيقي.

وتداول رواد السوشيال ميديا تفاصيل الموقف، الذي بدأ عندما عثر مكرم على شنطة تحتوي على مبلغ مالي ضخم قُدّر بحوالي 2 مليون جنيه، لكنه لم يتردد لحظة واحدة في تسليمها إلى صاحبها، ورفض بشكل قاطع قبول أي مكافأة مقابل أمانته.

الموقف النبيل الذي أقدم عليه الفنان المعروف بأدواره الهادئة والمؤثرة، أثار حالة واسعة من الإعجاب والتقدير، وتحوّل إلى تريند سريعًا على منصات مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام، وسط إشادات جماهيرية وشخصيات عامة اعتبرت تصرفه نموذجًا يُحتذى به في زمن أصبحت فيه مثل هذه المواقف نادرة.

ولم تقتصر التفاعلات على كلمات الشكر والثناء فقط، بل امتدت إلى دعوات بتكريمه رسميًا من قبل الجهات المعنية، باعتباره رمزًا للأمانة والقدوة في المجتمع، ووجهًا مشرفًا للفن المصري الأصيل.

الفنان منير مكرم لم يعلّق بشكل رسمي حتى الآن على الواقعة، لكن مقربين منه أشاروا إلى أن ما فعله نابع من شخصيته المتواضعة والتزامه الأخلاقي، الذي طالما ميّزه سواء على الشاشة أو خارجها.

اللافت أن هذا الموقف لم يكن الأول في حياة الفنان، حيث عرفه زملاؤه في الوسط الفني بشهامته وحرصه على دعم الآخرين في صمت، سواء من خلال دوره في نقابة المهن التمثيلية أو في مواقف إنسانية عديدة لم يسلّط الضوء عليها.

وتأتي هذه الواقعة لتؤكد أن القيم لا تقدر بثمن، وأن الفن الحقيقي لا يكتمل إلا حين يُترجم إلى سلوك يومي وأخلاقيات رفيعة، وهي المعاني التي جسّدها منير مكرم بكل صدق في هذا التصرف العظيم، الذي أعاد الأمل في نفوس كثيرين، وذكرهم بأن الخير لا يزال موجودًا.