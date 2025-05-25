3 أغنيات.. تامر حسني بـ "ستايلات" مختلفة للجمهور خلال شهر مايو الجاري

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أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان تامر حسني دائما علي تقديم أغانيه بشكل جديد ومختلف يواكب بيها الأجيال وجميع فئات جمهوره وهذا ما جعل الجمهور يلقبه بـ "نجم الجيل"، ولذلك قدم تامر 3 أغنيات خلال شهر مايو الجاري بـ ستايلات مختلفة حازت علي اعجاب الجمهور.

تامر حسني بـ "ستايلات" مختلفة للجمهور خلال شهر مايو الجاري

قدم الفنان تامر حسني نحو 3 أغنيات بـ "ستايلات" مختلفة للجمهور خلال شهر مايو الجاري.

ديو غنائي مع السوري " الشامي "

طرح تامر حسني أغنية «ملكة جمال الكون»، التي تجمعه بالفنان الشامي، لأول مرة، منذ قليل عبر تطبيق الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتم إطلاقها بأسلوب استعراضي راقص وجاذبية لافتة، تعكس روح الصيف بكل تفاصيله، من الطاقة العالية إلى مشاعر الحب والإعجاب.

التعاون مع المغني الشعبي كزبرة في إحدي الحفلات

وغنى أحمد بحر المعروف بـ "كزبرة" أغنية جديدة بعنوان "قلّودة" مع تامر حسنى وسط تفاعل جميع الحضور، خلال حفله jukebox المقامة حاليا فى القاهرة الجديدة، وتقام الحفلة لأول مرة فى الشرق الأوسط على طريقة تصويت الجماهير، حيث شارك تامر حسنى متابعيه على مدار الأيام الماضية تصويتات لأنواع الأغانى التى سيغنيها فى الحفل والتى تنوعت بين بوب وشعبى وراب.

اغنيه شعبية مع المطرب الشعبي رضا البحراوي من فيلم ريستارت

واجتمع تامر حسني بالمطرب الشعبي رضا البحراوي، الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد "ريستارت" المقرر طرحه في دور السينما يوم 29 مايو الجاري، وهي أغنية "المقص" من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع الموسيقي عمرو الخضري، وتمكنت من أن تحظى بقبول واسع وسط الجمهور، وأصبحت من أكثر الأغاني تداولًا عبر المنصات الرقمية في الفترة الأخيرة، حيث تميزت بإيقاعها الشعبي الممزوج بحس شبابي عصري.