نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور لها بإطلالة محتشمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة حنان مطاوع في إطلالة محتشمة في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعه من الصور، وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين مشيدين بإطلالتها.

أحدث ظهور لـ حنان مطاوع

وارتدت حنان بلوزة باللون الأحمر القاتم وتنورة رمادية اللون، ولم تبالغ في وضع الاكسسوارات، اعتمدت الألوان الترابية في مكياجها، وتركت شعرها منسدلًا على ظهرها.

تعليق حنان مطاوع علي أحدث اطلالاتها

وعلقت حنان مطاوع علي الصور: "تهوى العين من يعجبها، ويهوى العقل من يفهمه، أما الروح فلا تهوى إلا من يشبهها".

أحدث أعمال حنان مطاوع

ومن ناحية اخري، تعاقدت الفنانة حنان مطاوع مؤخرا على فيلم “هيروشيما” مع الفنان أحمد السقا وتأليف وإنتاج أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، كما تشارك في فيلم “هابي بيرز داي” بجوار كل من نيللى كريم وشريف سلامة وحنان يوسف وهو من تأليف وإخراج سارة جوهر.

اخر اعمال حنان مطاوع

وكان اخر اعمال حنان مطاوع هو مشاركتها في مسلسل «حياة أو موت»، مكون من 15 حلقة، ومن بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي.

وايضا شاركت في مسلسل "صفحة بيضا"، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول دكتورة جامعية تتعرض للظلم، وتواجه العديد من الأزمات التي تغير مجرى حياتها، ويشاركها البطولة سامي الشيخ ومها نصار وأحمد الرافعي ونور محمود وعمر الشناوي وأحمد الشامي وميمي جمال وأحمد ماجد وحنان يوسف من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.