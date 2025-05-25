نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قصة شعر" مني زكي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتثير تساؤلات الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة مني زكي التريند خلال الساعات الماضية، واثارت تساؤل الجمهور بعدما شاركت عبر حسابها بموقع انستجرام فيديو من أحدث ظهور لها.

مني زكي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

فاجأت منى زكي جمهورها بنيولوك جديد، ظهرت في الفيديو وهي في الصالون التجميلي، واختارت أن تقص شعرها الاسود الطويل.

مني زكي بـ نيولوك جديد

وظهرت منى زكي في الفيديو بقصة شعر قصيرة مختلف وجديد عن الشكل الذي كانت تظهر به مؤخرًا، وهو الأمر الذي طرح تساؤل عن سبب قص شعرها، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

أحدث أعمال مني زكي

ومن ناحية اخري، تواصل منى زكي حاليا التحضير لـ فيلمها الجديد الست الذي يحكي قصة حياة عن السيدة أم كلثوم، يشاركها في العمل عدد كبير من الفنانين من بينهم سيد رجب، عمرو سعد، أحمد داود، وأحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وايضا تنتظر عرض فيلم الجواهرجي، بطولة كلا من محمد هنيدي، لبلبة، أحمد السعدني، الراحل أحمد حلاوة، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة ومن تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حيث يتناول أزمات الحياة الزوجية، من خلال شخصيتي محمد هنيدي ومنى زكي، اللذان يظهران كزوجين، بينما يجسد باسم سمرة دور جواهرجي ضمن أحداث الفيلم.

اخر اعمال مني زكي

وكان اخر اعمال مني زكي هو فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.