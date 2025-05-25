نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. روبي تقدم حفلًا غنائيًا بالعين السخن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجهز الفنانة روبي الفترة الحالية لإحياء حفلًا غنائيًا لأول مرة في أحدي القري السياحية بالعين السخن.

موعد حفل روبي في العين السخن

ومن المقرر ان تحيي روبي حفلًا غنائيًا بالعين السخن، يوم 31 مايو المقبل بحضور عدد كبير من الجمهور، ستقديم أعمال غنائية جديدة.

تفاصيل حفل روبي في العين السخن

وتقدم روبي في الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها، منها «ليه بيدرى، السنبلاوين، خد بوسة، الليلة حلوة، ندل وعيوطة، 3 ساعات متواصلة، حياتي، عسل يا ناس، نمت ننه، الهشك بشك، لازقة خفاش، أمك وأبوك، سلم علي، يالرموش، أول مر».

أحدث أعمال روبي

ومن ناحية اخري، تتعاون روبي في أغنية جديدة مع الفنان محمود العسيلي، ومن المقرر أن يقدموا أغنية جديدة ومختلفة سويا ستطرح عبر منصات الموسيقى خلال الفترة القليلة المقبلة في صيف 2025.

آخر أعمال روبي

وكان مسلسل إخواتي، آخر أعمال روبي، الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2025 حيث ضم العمل بجانبها كل من نيللي كريم، كندة علوش، أحمد صلاح حسني، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وجيهان خليل. المسلسل من تأليف سما أحمد، وإخراج حسن صالح، المسلسل يروي قصة أربعة شقيقات يواجهن العديد من الصعوبات والمشاكل في تعاملهن مع الرجال ويسعين لتحقيق أحلامهن وسط تحديات الحياة اليومية. تتغير حياتهن عندما يُقتل زوج إحدى الشقيقات، فتبدأ رحلة البحث عن القاتل وتكشف العديد من الأسرار.

وايضا شاركت في فيلم "عصابة الماكس"، الفيلم يدور حول شخصية "المكسيسكي" الذي يشارك في العديد من عمليات السرقة والتهريب ويتورط في عملية كبيرة تتطلب تعاون عدة أفراد. ولكن تتعرض العملية للعديد من المشاكل بسبب اختيار الأشخاص المعنيين في تنفيذها، يضم مجموعة من النجوم مثل أحمد فهمي، روبي، حاتم صلاح، ولبلبة، محمد لطفي، وأحمد فهيم، بالإضافة إلى ضيوف شرف منهم خالد الصاوي، صلاح عبدالله، أحمد السقا، هشام ماجد، وكريم فهمي. الفيلم من تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إنتاج هشام عبدالخالق، وإخراج حسام سليمان