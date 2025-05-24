صدقي صخر: أرفض إطلاق الأحكام على اختيارات زملائي.. لكل فنان أولوياته

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان صدقي صخر أن الأعمال المستقلة تمنح الفنان فرصة للتركيز على المحتوى والقيمة الفنية دون الارتباط بقيود السوق والإيرادات.

تصريحات صدقي صخر

وقال صدقي صخر خلال حواره مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة "صدى البلد": "في النهاية إحنا بنشتغل في فن.. هدفنا إن العمل يبقى قوي فنيًا ومضمونه محترم".

وأشار إلى أنه يتمنى الوصول لنقطة يتلاقى فيها الفن الجاد مع النجاح التجاري والجماهيري، مضيفًا: "يا رب ييجي يوم نبقى بنعمل فن حلو ومكسر الدنيا في نفس الوقت".

كما تحدث صخر عن فلسفته الشخصية في احترام اختيارات زملائه وعدم إطلاق الأحكام عليهم، مؤكدًا أن لكل فنان أولوياته وظروفه اللي بيشتغل من خلالها.

وتطرق إلى التحديات اللي بتواجه الأفلام القصيرة، وقال إن "الجمهور محتاج وسيط"، في إشارة لغياب وسائط العرض المناسبة، مؤكدًا أن وجودها هيخلق جمهور مهتم بالأنواع دي من الأفلام، خاصة مع ظهور منصات بدأت تشتري وتعرض الأفلام القصيرة.