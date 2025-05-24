داليا مصطفى: «بأقدم شخصيات جديدة ومبكررش نفسي».. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة داليا مصطفى عن رؤيتها الفنية في اختيار أدوارها، مؤكدة أنها تسعى دائمًا إلى تقديم شخصيات جديدة ومختلفة، وتتجنب التكرار مهما كانت الظروف، مشددة على أهمية النص الدرامي وعمق الشخصية التي تقدمها.

تصريحات داليا مصطفى

وأوضحت داليا مصطفى، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "بحاول دائمًا أختار حاجات مختلفة، ما بحاولش أكرر الشخصيات، على قد ما أقدر بعمل شخصيات جديدة، ودي مهمتي يعني، طول عمري ما بحبش أعمل شخصية متكررة أبدًا، وبحب أعيشها قوي، وشخصيات كتير قوي بتبقى قريبة جدًا من قلبي".

وتحدثت داليا مصطفى، عن رأيها في السينما خلال الفترة الحالية، قائلة: "أنا بحب أعمل سينما حلوة، مش بحب أعمل أي حاجة، دلوقتي في أفلام كتيرة قوي مش قوية، فأنا مش عايزة أدخل في المنطقة دي، بما إني شغالة كويس قوي في الدراما التلفزيونية، فمش حابه أعمل في السينما حاجة تقللني".

وفيما يتعلق بظاهرة "النمبر وان"، أكدت داليا أنها لا تعارض الفكرة، قائلة: "مش ضد أبدًا النمبر 1 نمبر 2، ده شيء طبيعي من قديم الأزل يعني، على فكرة في النجم الأول عادي، ده طبيعي، وحاجة ما تضايقش، بس الفكرة إنه مافيش حاجة بتتعرض ذات قيمة أقدر أنزل أعملها، بس هو ده السبب، لكن نجم أول ما عنديش أزمة معاها".

داليا مصطفى تشيد بمسلسل ولاد الشمس

وعن الأعمال الدرامية التي شاهدتها مؤخرًا، قالت داليا مصطفى: "اتفرجت بس مش كل المسلسلات، للأمانه اللي عجبني قوي (ولاد شمس) من الحاجات اللي اتفرجت عليها".

وأكدت داليا مصطفى على أن الورق هو أساس الدراما التلفزيونية، قائلة: "الورق الورق الورق، دي أهم حاجة بالنسبة لي، لأن الدراما التلفزيونية قائمة على الورق، السينما مخرج الأول، لكن التلفزيون أساسي لازم يبقى الورق كويس، المخرج بعد كده، الدور نفسه يكون بيقول حاجة، لازم أقدم للناس حاجة جديدة على داليا، هي دي المعايير اللي بحاول أوصل لها".

وتحدثت داليا مصطفى أيضًا عن وعيها الذاتي ومراحل تطورها الشخصي، موضحة: "أنا مقتنعة إن كل مرحلة وليها حلاوتها وجمالها، حتى وإن كان فيها بعض المشاكل بس مؤخرا بقيت مستوعبة وفاهمة كويس قوي إن أي مشكلة بتحصل لي هي درس، مطالبة إن أنا أفهم منه المشكله دي حصلت لي ليه؟، وده يمكن الفترة الأخيره بقى عندي وعي شوية، أو فهم إنه لما بتحصل لي مشكله، أبقى قادره ما أقعدش وأتضايق، لازم أفهم هي المشكلة دي حصلت لي أنا ليه؟ إيه السبب؟".

وتابعت داليا مصطفى قائلة: "أنا مقتنعة جدًا إن ربنا عمل ده علشان أطلع فايزة في الآخر، مش مجرد إنه هو بيعذبني أو بيضايقني أو بيتعبني، لا، هو عايز يخليني أوصل مرحلة تانية خالص من الفهم والوعي، فأنا شايفة إن أنا بعيش دلوقتي أفضل أيام حياتي، والحمد لله".

داليا مصطفى: شايفة إنه أي حد في الدنيا لازم يروح كل فترة لدكتور نفسي

وختمت داليا مصطفى حديثها برسالة عن أهمية الصحة النفسية وضرورة التحدث مع متخصصين أو أصدقاء، قائلة: "شايفه إنه أي حد في الدنيا لازم يروح كل فترة على الأقل لدكتور نفسي، يقعد يتكلم معاه، يقول له مشاكله، يساعده لأن الموضوع مش سهل إنك تمشي في الحياة لوحدك، ما تبقاش فاهم أنت ماشي في أي اتجاه، يعني أبعت مسج لحد: أنا عايزه أتكلم، بس عايزه أتكلم دي ممكن لو اتكلمت مع حد صاحبك، 8 دقائق بس مش أكتر من كده، هتريح أعصابك جدًا، تقول له على المشكلة بتاعتك".

وأضافت داليا مصطفى قائلة: "الستات تحديدًا، الستات غير الرجالة، الرجالة بتبقى محتاجة إجابة واضحة وصريحة: أعمل إيه في واحد، اتنين، تلاتة، الستات لا.. الستات محتاجة تفضفض بس".



