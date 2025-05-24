نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيري عادل: أتمنى تجسيد شخصيات تاريخية.. ودوري في "أصل الحكاية" جديد ومختلف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة شيري عادل عن تفاصيل أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "أصل الحكاية"، معربة عن حماسها للدور الذي وصفته بالجديد والمختلف تمامًا عن أدوارها السابقة، حيث تجسد شخصية باحثة تكتشف أمورًا تغير نظرتها للأحداث.

كما أعربت شيري عادل، خلال استضافتها في برنامج "سبوت لايت" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان عبر قناة "صدى البلد"، عن شغفها بالأعمال التاريخية، مؤكدة أن متعة تجسيد شخصية حقيقية تكمن في البحث العميق في تفاصيل حياتها ومواقفها، وهو ما يضيف بعدًا آخر للعمل الفني.

تصريحات شيري عادل



وأشارت شيري عادل إلى أن هناك العديد من القضايا والموضوعات التي لم يتم تناولها دراميًا بعد، وهو ما يمنحها كفنانة حافزًا لتقديم المزيد.

وحول أعمالها الكوميدية المفضلة، ذكرت شيري عادل أفلام "أمير البحار" و"بلبل حيران"، بالإضافة إلى مسلسل "بنات سوبرمان"، معتبرة إياها من أبرز المحطات الكوميدية في مسيرتها.

وتحدثت شيري عادل، عن مشروع مسرحي كان من المفترض أن تشارك به، إلا أن انشغالها بتصوير مسلسل "جروب الدفعة" حال دون ذلك، معربة عن أملها في تقديم العمل المسرحي في فرصة قادمة.

وتطرقت أيضًا إلى تجربتها كعضو لجنة تحكيم في مهرجان أسوان، واصفة إياها بالتجربة الممتعة التي تتمنى أن تتناول تفاصيلها بشكل أوسع في المستقبل.