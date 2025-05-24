نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد يوسف يكشف عن فيلمه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج السينمائي خالد يوسف عن تحضيره لعمل سينمائي جديد يحمل عنوان "خطوات الخوف"، مؤكدًا أنه حاليًا في المراحل النهائية من كتابة السيناريو الخاص بالفيلم.

تصريحات خالد يوسف

وأشار خالد يوسف خلال استضافة المخرج خالد يوسف في برنامج "سبوت لايت"، الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان عبر شاشة قناة "صدى البلد"، إلى أنه سيبدأ في مرحلة اختيار فريق العمل والممثلين المشاركين، حيث لم يتم الاستقرار على أي منهم بعد.

وحول فكرة الفيلم، أوضح يوسف أن "خطوات الخوف" يتناول "تيمة الخوف" في حياة الإنسان وتأثيرها كدافع أساسي ومحرك رئيسي لسلوكياته وقراراته.

تفاصيل الفيلم

وأضاف قائلًا: "الفيلم بيتكلم على تيمة الخوف في حياتنا يعني، الخوف كأهم وازع بيحرك البشر، كل الناس خايفة، أجدع حد في البلد دي خايف، مش في البلد دي، في العالم هتلاقي اللي خايف من الفقر، اللي خايف من المرض، اللي خايف على ولاده، اللي خايف من المستقبل".

وأكد المخرج أن كل إنسان لديه ما يثير مخاوفه بشكل أو بآخر، وهذه المخاوف هي التي توجه الكثير من تصرفاته، وهو ما يسعى الفيلم لاستكشافه وتقديمه للجمهور.