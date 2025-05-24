"المشروع X" يحتل المركز الأول في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلق فيلم “المشروع X” للنجم كريم عبد العزيز بقوة في شباك التذاكر، متصدرًا قائمة الإيرادات حيث حصد 6.039.282 جنيه ضمن إيرادات أمس، في انطلاقة تُعد واحدة من أقوى افتتاحيات موسم 2025 السينمائي.

تفاصيل فيلم “المشروع X”

ويتميز “المشروع X” بتقنيات عرض سينمائي غير مسبوقة في الوطن العربي، حيث يُعرض بتقنيات IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليقدم تجربة ترفيهية متكاملة تُضاهي كبرى الإنتاجات العالمية.

أبطال فيلم “المشروع X”

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويشارك في البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

“المشروع X” ليس مجرد فيلم، بل تجربة سينمائية متكاملة تنقل الجمهور إلى عوالم من الإثارة والتراث في آنٍ واحد.